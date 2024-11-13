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  4. Sarıyer'de acı olay! 30 metrelik istinat duvarından düşen genç bankacı hayatını kaybetti

Sarıyer'de acı olay! 30 metrelik istinat duvarından düşen genç bankacı hayatını kaybetti

13.11.2024 20:21
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İstanbul Sarıyer'de yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki duvardan düşen 30 yaşındaki bankacı Muhammet Tutçu hayatını kaybetti. Gencin yaklaşık 3 yıl önce anne ve babasını 1 ay arayla koronavirüsten kaybettiği ortaya çıktı.

Sarıyer'de acı olay! 30 metrelik istinat duvarından düşen genç bankacı hayatını kaybetti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankacı Muhammet Tutçu (30), bir sokakta yerde kanlar içerisinde bulundu.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, Tutçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
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Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Tutçu’nun yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştüğünü tespit etti. Gencin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ANNE VE BABASI KORONAVİRÜSTEN ÖLMÜŞ

Muhammet Tutçu’nun yaklaşık 3 yıl önce anne ve babasını koronavirüs salgınında yaklaşık bir ay arayla kaybettiği ortaya çıktı.

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Olayla ilgili konuşan mahalle sakini "Anne ve babası birkaç sene önce koronavirüs zamanında ölmüş. Annesini çok seviyormuş. Ben geldiğimde burayı temiz temizliyorlardı. İyi bir insandı." dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA-İHA)

ISTANBUL---SARIYER’DE-ISTINAT-DUVARINDAN_419815_123796Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer istinat duvarı
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