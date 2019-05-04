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Sarıyer’de alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 04:39 | Son Güncelleme

Sarıyer’de alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesi ile yapılan kazı esnasında doğalgaz boru hattı patladı. Patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri tarafından vanalar kapatılarak çevreye yayılan gaz sızıntısı önlendi.

Sarıyer’de alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Olay, saat 00.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğalgaz boru hattına zarar verdi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis ekipleri tarafından yola dubalar konularak Kemerburgaz - Göktürk yolu araç trafiğine kapatıldı.

VANALAR KAPATILARAK SIZINTI ÖNLENDİ

Olay yerine sevk edilen İGDAŞ ekipleri tarafından doğalgaz vanası kapatılarak gaz sızıntısı önlendi. Boru hattındaki gaz tahliye çalışmaları esnasında yüksek ses oluştu. Kazı esnasında patlamanın olduğu doğalgaz boru hattındaki gazın tamamen tahliye edilmesinin ardından onarım çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer doğalgaz borusu

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