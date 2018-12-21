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Sarıyer'de banka müdürü evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 13:51 | Son Güncelleme

Sarıyer'de bir bankada bölüm müdürü olarak görev yapan Ümit Ç. mesai arkadaşları tarafından evinde iple asılı vaziyette ölü olarak bulundu.

Sarıyer'de banka müdürü evinde ölü bulundu

Bir bankanın genel merkezinde bölüm müdürü olarak görev yapan Ümit Ç. sabah işe gelmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelendi. Bunun üzerine Ümit Ç.'nin Tarabya'daki evine gelen arkadaşları kapının açılmaması üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri giren polis Ümit Ç.'yi evin girişinde doğalgaz borusuna iple asılı halde buldu. Banka müdürünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ümit Ç.'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Kaynak: DHA

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Banka Müdürü Sarıyer

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