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Sarıyer'de bekçi ile amcasını vurdu, kaçıp intihar etti

15.05.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de yolda yürüyen bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C. uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırgan Hüseyin Arslan (20) ise olayın ardından kaçtıktan sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Olay, Sarıyer'de dün akşam saat 22.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.

YOLDA YÜRÜYEN BEKÇİYİ VE YEĞENİNİ VURDU

İddiaya göre, istirahatte olan bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C. caddede yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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MOTOSİKLETLE KAÇTIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Arslan'ın motosikletle kaçtıktan sonra Cengiz Topel Caddesi'nde aynı silahla intihar ettiğini belirledi.
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Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Sarıyer
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