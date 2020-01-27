HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer'de bomba paniği! Lüks aracın altında bulundu

Sarıyer'de bomba paniği! Lüks aracın altında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer'de, bir iş insanının genel bakım için oto sanayiye getirdiği lüks aracının altında bulunan kutu, bomba paniğine neden oldu. Fünyeyle patlatılan kutudan takip cihazı çıktı.

Olay, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 39. Sokak'ta 14.00 sıralarında meydana geldi. İsmini vermek istemeyen bir iş insanı, lüks aracının genel bakımını yaptırmak için oto sanayiye geldi. Oto servisi çalışanı, alt bölümü kontrol etmek için asansörle kaldırdığı sırada, otomobilin arka salıncağına iple bağlanmış siyah bir kutu fark etti.

Servis çalışanın uyarısıyla kutuyu gören otomobilin sahibi bomba olabileceği ihtimaliyle polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı polisi bekledi.

SİYAH KUTUDAN TAKİP CİHAZI ÇIKTI

Bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek otomobilin altındaki kutuyu kontrol etti. Bomba imha uzmanı polis, kutuyu otomobilin salıncağından çıkardıktan sonra sokak üzerinde fünyeyle patlattı. Patlamanın ardından yapılan incelemede kutunun içinde takip cihazı olduğu tespit edildi.

Otomobilin bakımı için getirilen servisin yanındaki bir başka serviste çalışan İmdat Mankırcı, "Komşumuz arabayı lifte kaldırdığında, arabanın salıncak kısmında bir kutu buluyorlar. Önce aracın sahibine bilgi veriyorlar. O da 'dokunmayın, polise haber verelim' diyor. Ardından polisi arıyorlar. Polis ekipleri gelince bizi uzaklaştırdılar. Ne çıktığından haberimiz yok henüz" ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, takip cihazının iş insanının husumetli olduğu kişi ya da kişilerce aracın altına konulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
İki takımın taraftarları Kangalların yanında buluştuİki takımın taraftarları Kangalların yanında buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer bomba paniği

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

Depremin ardından yollarda dev yarıklar!

İstanbul'da korkutan görüntü! Depremin üstünden 4 ay geçti ama...

İstanbul'da korkutan görüntü! Depremin üstünden 4 ay geçti ama...

Elazığ'da arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor

Şaşırtan görüntü! Bu kare Türkiye'de çekildi

Son dakika: Ankara'daki köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Son dakika: 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri evde yakalandı

5 terörist gizlendikleri evde yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.