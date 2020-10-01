Sarıyer'de boşanma aşamasında olduğu eşine dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı

Olay, Kilyos'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (33) adlı kadın, önceki gün öğle saatlerinde jandarma karakoluna giderek boşanma aşamasında olduğu Kenan D.'nin kendisine şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi oldu. Sokak ortasında karısını darp ettikten sonra kaçtığı belirlenen Kenan D. jandarmanın takibi sonucu, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Sarıyer'de, boşanma aşamasında olduğu eşinin sığındığı baba evinin bahçe duvarına aracıyla defalarca çarparak zarar veren Kenan D., tutuklandı.

