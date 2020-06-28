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Sarıyer'de damacana yüklü kamyon devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 00:57 | Son Güncelleme

Sarıyer'de damacana yüklü kamyon seyir halinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyon boş bir gecekonduya çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'de damacana yüklü kamyon devrildi

Kaza, 21.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Bayram'ın kullandığı su damacanası yüklü kamyon, Özdereiçi Sokak'tan yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon devrildi.

oş bir gecekonduya çarparak duran kamyonun sürücüsü ile çarpıştığı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücü Osman Bayram ile otomobilin sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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