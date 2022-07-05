HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer'de dikkat çeken görüntü! Elleri zincirli, yüzleri maskeli, ağızları kapatılmış...

Sarıyer'de dikkat çeken görüntü! Elleri zincirli, yüzleri maskeli, ağızları kapatılmış...

05.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikayı protesto etmek isteyen bir grup, Doğu Türkistanlıları temsilen mavi maske takarak eylem yaptı. Elleri zincirli ağızlarını da kapalı olan kişilerin dikkat çektiği eylemde konuşma yapan Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, ''73 yılda milyonlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiş, tarihi eserler ve medeniyet sembolleri tahrip edilmiştir. Harekete geçmek için çağrıda bulunuyoruz'' dedi.

Sarıyer'de dikkat çeken görüntü! Elleri zincirli, yüzleri maskeli, ağızları kapatılmış...

Sarıyer'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan politikası, Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyelerince gerçekleştirilen eylemde protesto edildi. Grup üyeleri, çevrede güvenlik önlemi alan polisin Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na çıkan sokağı kapatması üzerine, protesto gösterisini kaldırımda gerçekleştirdi. Bazı grup üyeleri, esir alınan Doğu Türkistanlıları temsilen, eyleme yüzlerinde mavi maske, ellerinden zincirlenmiş ve ağızları kapatılmış olarak katıldı. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, grup adına yaptığı açıklamada Urumçi katliamının, Doğu Türkistan'daki işgalin, asimilasyon ve soykırım politikası uygulamalarının en açık örneklerinden biri olduğunu ileri sürdü.

sariyerde-urumci-katliami-protestosu_3621_dhaphoto2

''ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİ''

Oğuzhan konuşmasında şunları söyledi: "Binlerce Doğu Türkistanlının şehit edilmesiyle sonuçlanan, 5 Temmuz 'Urumçi Katliamı' yaşandı. Çin'in Doğu Türkistan'da işlemekte olduğu tüm suçları araştırmak, kabul etmek ve devam eden soykırımın durdurulması için acilen harekete geçmek için çağrıda bulunuyoruz. Doğu Türkistanlıların asimile edilmesi, kimliğinin yok edilmesi ve nüfusunun azaltılmasını amaçlayan, doğum, dil, din, seyahat, oturum, ticaret ve uygulanan diğer tüm yasakların etkisiyle, 73 yılda milyonlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiş, tarihi eserler ve medeniyet sembolleri tahrip edilmiştir" dedi. Eylem, basın açıklamasının birkaç dilde okunmasının ardından sona erdi.

sariyerde-urumci-katliami-protestosu_3621_dhaphoto1

sariyerde-urumci-katliami-protestosu_3621_dhaphoto4

sariyerde-urumci-katliami-protestosu_3621_dhaphoto7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadir Şeker davasında karar günüKadir Şeker davasında karar günü
Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!
Yasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdüYasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdü
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doburga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı

Doburga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

İlginizi Çekebilir

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Gerçekleri konuşmanın tam zamanı!

Gerçekleri konuşmanın tam zamanı!

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.