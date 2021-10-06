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  4. Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına böyle çarptı

Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına böyle çarptı

06.10.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarptı. Aracın duvara sürtünerek ilerleme anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer Maden Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma H. otomobille seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç duvara sürtünerek, istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvardan kopan parçalar aracın üstüne düştü.

OLAYI GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı Fatma H.'yi hastaneye kaldırdı. Aracın duvara sürtünerek ilerleme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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