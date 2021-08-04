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  4. Sarıyer'de dönüş yapan cipe motosiklet çarptı, iki kişi ölümden döndü

Sarıyer'de dönüş yapan cipe motosiklet çarptı, iki kişi ölümden döndü

04.08.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de U dönüşü yapmaya çalışan cipe motosiklet çarptı. Motosiklette bulunan iki kişinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü Köybaşı Caddesi Bebek istikametinde yaşandı. Üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet, U dönüşü yapmaya kadın sürücünün kullandığı cipe çarptı.

METRELERCE İLERİYE SÜRÜKLENDİLER

Kazada motosiklette bulunan iki kişi bir anda savruldu. Motosikletin arkasında yolculuk yapan Ömer Delibaş park halindeki ticari araca çarparak yere düştü. Motosiklet sürücüsü Aybars Özdemir ise araçların arasından sürüklenerek kafasını çarptı. İki kişinin ölümden döndüğü kaza kameralara da saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Delibaş ve Özdemir hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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