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Sarıyer’de feci kaza: 1 ölü

26.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de feci kaza: 1 ölü

Sarıyer Bahçeköy orman yolunda yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonla çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyreden Umutcan Ömeroğlu, Hacıosman istikametine seyrettiği esnada yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak şerit değiştiren otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Emir idaresindeki kapalı kasa kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada kullanılamaz hale gelen otomobil yol kenarına savruldu. Sürücü Umutcan Ömeroğlu hafif şekilde yaralanırken yanında bulunan arkadaşı Ahmet Karakurt ise ağır şekilde yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

GENÇ SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içerisinde sıkışan sürücü ve arkadaşını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Karakurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından otomobil trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)


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