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Sarıyer'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

28.12.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de gece saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sarıyer'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaza, saat 23.45 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer yönünde seyir halindeki aracın sürücüsü Kenan M. henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte Bahçeköy yönünde seyir halindeki Cüneyt G. idaresindeki araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otomobilde sıkışan Kenan M. sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cüneyt G. ve araçtaki bir kadın ise hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaparken Kenan M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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KAZAYI DUYAN YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Yakınlarının kaza yaptığını öğrenen bazı kişiler olay yerine gelerek diğer yakınlarına telefonla bilgi verdi. Yaşanan kaza sonrası araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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