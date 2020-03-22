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  4. Sarıyer'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç hurdaya döndü

Sarıyer'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç hurdaya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 03:37 | Son Güncelleme

Sarıyer'de önündeki otomobile çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücüsünün kullandığı otomobil takla attı. 1 kişi yaralandı.

Kaza, Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde 22:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sandra Kathleen Engler idaresindeki otomobil ile, önündeki otomobile çarpmamak için direksiyonunu kırınca yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirerek takla attı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobildeki sürücü itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer trafik kazası

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