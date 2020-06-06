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  4. Sarıyer'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sarıyer'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 07:02 | Son Güncelleme

Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosikletin 200 metre ileri savrulduğu görüldü.

Kaza saat 04.00'te Sarıyer İlçesi Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu düştü.

Aşırı hızın sebebiyet verdiği düşünülen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet ise 200 metre uzaklığa savruldu. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler bölgeyi şerit içine aldı. Sürücünün cansız bedeni de Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

(İHA)

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