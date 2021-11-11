Sarıyer'de hatalı sollama yapan motosikletli kurye ölümden döndü

Olay Sarıyer Maden Mahallesi’nde 9 Kasım Salı günü meydana geldi.

KAZA ANBEAN KAMERADA

İddiaya göre, özel bir şirkette moto kuryelik yapan şahıs, teslimatını yetiştirmek için trafikte hızla ilerleyerek hatalı sollama yaptı. Bir marketin otoparkından yola doğru çıkan otomobil ile motokurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kuryenin durumu iyi olduğu öğrenilirken o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde moto kuryenin hatalı sollama yaparak hızla ilerlediği görülüyor. Bu sırada yola çıkmaya çalışan otomobil ile motosikletlinin kafa kafaya çarptığı görülüyor.

(İHA)

