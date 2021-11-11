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  4. Sarıyer'de hatalı sollama yapan motosikletli kurye ölümden döndü

Sarıyer'de hatalı sollama yapan motosikletli kurye ölümden döndü

11.11.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de teslimatını yetiştirmek için hızla giderek hatalı sollama yapan kurye ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurye yola savrulurken yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Sarıyer Maden Mahallesi’nde 9 Kasım Salı günü meydana geldi.

KAZA ANBEAN KAMERADA

İddiaya göre, özel bir şirkette moto kuryelik yapan şahıs, teslimatını yetiştirmek için trafikte hızla ilerleyerek hatalı sollama yaptı. Bir marketin otoparkından yola doğru çıkan otomobil ile motokurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kuryenin durumu iyi olduğu öğrenilirken o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde moto kuryenin hatalı sollama yaparak hızla ilerlediği görülüyor. Bu sırada yola çıkmaya çalışan otomobil ile motosikletlinin kafa kafaya çarptığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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