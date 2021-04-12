Sarıyer'de İETT şoförüne mermerli saldırı

"BIÇAKLA DARP ETMEYE ÇALIŞTI, VURAMADI"

Yolu kapattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğrayan İETT şoförü Yılmaz Katılmış, "Yollar çok dar zaten orada. Dar olduğundan dolayı, sol tarafta adam arabayı çekmiş, biz de geçemiyoruz, adam arabanın başında bekliyor. 'Arabayı sürteceksin' dedi. Dedim ki, 'Arabanın sahibi sen misin?' 'Evet' dedi. 'Niye bekliyorsun bırak da çıkalım, bak iki otobüs kaldık karşı karşıya' dedim. Bana ileri geri konuşmaya başladı. Gitti içeriden bıçak aldı, getirdi. Beni bıçakla darp etmeye çalıştı, vuramadı. Vuramayınca kendisi galiba mermerci, mermer attı oradan arabanın ön camını kırdı. Ben de arabanın içerisindeydim, bir mermer parçası da bana attı. Burnumu ve kafamı kırdı" dedi.

"BÖYLE İNSANLARIN CEZASIZ KALMAMASI LAZIM"

Katılmış, "Burnum kırık, kafamda da dikişler var, burnumda da dikişler var. Büyüklerimizden Allah razı olsun. İETT'deki büyüklerimiz bizim yanımızda duruyor. Biz elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama insanlar işte böyle. Yoksa bizim kimseyle işimiz yok. Biz görevimizi yapmanın peşindeyiz. Mermer atarak ön camı kırdı, bir de sağ tarafta kapı açıktı, ben polisi çağırdım orada bekliyordum. O dükkanın içinden yine parça alıp ben görmedim zaten o ikinci parçayı attığını. Atar atmaz kafama vurdu direkt.