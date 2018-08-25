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Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer'de atın üzerinde gezen bir kişi, atla birlikte denize düştü. Atın kurtarılma anı havadan görüntülendi. Atın kurtarma çalışmaları sırasında tekrar denize düşmesi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

İstanbul Sarıyer’de atla gezen bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle atla birlikte denize düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen atın kurtarılması için ekipler seferber oldu. Bir halat yardımıyla denizden çıkarılmaya çalışılan at, halatın kopmasıyla tekrar denize düştü. At yüzerek kıyıya sığındı.

Ekiplerin uzun uğraş verdiği çalışmalar sonucunda at, vücuduna bağlanan halat yardımıyla kıyıya çıkarıldı. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer at denize düştü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
atın sırtına bir "eşşek" binerse böyle olur ! :)
sığır adam sıcakta binmitir pislik
o degil de kardeşim nasıl bir kurtarmadır anlamadım hayvani bi düşürdüler falan karnından baglamislar hayvan rahatsız oldu kimildayincada düştü düşmese sasardim yani
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