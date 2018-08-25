Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

İstanbul Sarıyer’de atla gezen bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle atla birlikte denize düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen atın kurtarılması için ekipler seferber oldu. Bir halat yardımıyla denizden çıkarılmaya çalışılan at, halatın kopmasıyla tekrar denize düştü. At yüzerek kıyıya sığındı.
Ekiplerin uzun uğraş verdiği çalışmalar sonucunda at, vücuduna bağlanan halat yardımıyla kıyıya çıkarıldı. O anlar drone ile havadan görüntülendi.
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