Sarıyer'de koca dehşeti! Sığındığı baba evine aracıyla çarptı

"HAMİLEYKEN BİLE DÖVDÜ, DARP RAPORLARI VAR"

Olayın ardından konuşan A.D.'nin annesi Sedef K., "İlk önce beni dövmeye geldi. Beni darp etti. Oğlu ayırdı. Sonra kızımı dövmeye gitti. Daha sonra oğullarımı kayalıklara çağırdı. Çocuklarım konuşmaya gidince onlarla orada kavga etti. Silah varmış, silahın dipçiği ile oğlumun kafasına vurmuş iki el ateş etmiş. Silah tutukluk yapmış. İki seferdir uzaklaştırması var ama yine de evin önüne geliyor. Ne benim ne de çocuklarımın can güvenliği yok. Dün de gelip eve defalarca otomobille çarpı. Komşularım çığlık çığlığa bağırdı. Kenan D. benim onları ayırmaya çalıştığımı düşünüyor. Evlendiklerinden beri 15 yıldır şiddet uyguluyor. Hamileyken bile dövdü. Darp raporları var" dedi.

"MERMİLERİ TOPLAYIP DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

A.D'nin kız kardeşi Neslihan K. de, "Araba stop ettiği için durabilmiş. Yoksa evin içine girmeye çalışıyordu. O sırada doğalgaz borusu da kırılmış. Abimlerle kavga etmiş, abimlere silah çekmiş. Ablamla problemleri vardı. Ablamın canını almaya çalışıyordu. Sürekli tehdit ediyor, ablama 'seni öldürdükten sonra sıra ailende' diyordu. Annemin aralarını bozduğunu düşünüyor. Ablamı defalarca dövdü yüzünde hala darp izleri var. Can güvenliğimiz yok, bugün ablama yapan bize de yapacak" diye konuştu. A.D'nin küçük kız kardeşi Fatma K. ise "Olayın yaşandığı gün beni de tehdit edince abimlerim konuşmaya gitmişti. Abimlerim konuşmaya gidince orada arbede yaşandı. Silah çekti. Abimlerle iki el ateş etmiş. Abilerimi de öldürmeye çalıştı. Bacağından yaralandı abim. Daha sonra oğlu oradaki mermileri toplayıp delilleri yok etmeye çalışmışlar. Daha önce de ablama şiddet uyguladı. Geçen hafta elinde büyük bir sopayla 'senin kemiklerini kıracağım, seni buraya gömeceğim' demişti. Babama, anneme sürekli tehdit mesajları atıyor" ifadelerini kullandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, cep telefonu ve güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobiliyle kayınpederinin evinin önünden geçen Kenan D., aracını durdurup geri geri gittikten sonra, bahçe duvarı ve kapısına defalarca vurarak zarar veriyor. Bu sırada aracın yanına gelen jandarma ekibi Kenan D.'nin araçtan inmesini söyleyerek gözaltına alıyor.

(DHA)

