Sarıyer'de kontrolden çıkıp takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Kaza, Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, üç yaşındaki çocuğunda içinde olduğu otomobil yokuş aşağı inerken kayganlaşan yolda kayarak çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobil bir süre sürüklendi. Kazayı görenler olay yerine koştu. Emniyet kemeri takılı olan sürücü araçtan çıkarıldı. Daha sonra üç yaşındaki çocuk ve annesi de otomobilden çıkarıldı. Anne baba ve çocuk kazadan yara almadan kurtuldu. Aile üyeleri çocuklarına sarılarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Bir süre sonra olay yerine ambulans geldi. Aile üyeleri tedbir amaçlı hastaneye gitti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin takla atması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktığı ve çöp konteynerine çarptığı görülüyor. Takla atan otomobil bir süre ters şekilde sürüklendikten sonra duruyor. Mahalle bakkalı yolu trafiğe kestikten sonra otomobilin kapısını açarak içeridekileri dışarı çıkarıyor. Aile üyeleri çocuklarına sarılarak kazanın şokunu atlatmaya çalışıyor.