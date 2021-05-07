HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sarıyer'de köpeğini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Sarıyer'de köpeğini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

07.05.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de köpeğini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet S. gözaltına alındı. Mehmet S.'nin ölü köpeği bağlayıp sürüklediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sarıyer'de köpeğini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Olay, saat 18.30 sıralarında Zekeriyaköy 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Aracıyla yoldan geçen sürücü, bir kişinin iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atmaya çalıştığını gördü. Köpeğin sürüklenerek çöpe atıldığı anları cep telefonu kamerası ile kaydeden sürücü, ardından bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

SİLAHLA VURULDUKTAN SONRA UZUN SÜRE SÜRÜKLENMİŞ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, görüntülerdeki kişinin Mehmet S. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri Mehmet S.'yi gözaltına alarak Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'na götürdü. Mehmet S. burada verdiği ilk ifadesinde, "Köpeğin kendisine ait olduğunu, onu bahçesinde beslediğini, bahçesine giren başka köpeklerin kendi köpeğini boğarak öldürmeleri üzerine oraya getirip bıraktığını" iddia etti. Sarıyer Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim, köpeğin cesedi üzerinde yaptığı incelemede silahla vurulduğunu tespit etti. Mehmet S.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ, "BU RESMEN CANİLİK"

Köpeğin cesedinin atıldığı alana toplananlar yaşanan olaya tepki gösterdi. Hayvansever İhap Subaşı, "Köpek ölmemiştir, yaralıdır, hemen alıp veterinere götürmek için geldim ama köpek şurada gördünüz yerde yatıyor. Şahsı daha önce hiç görmedim. Bu canilik, o hayvanın size hiçbir zararı yok. Arabayla sürükleyip öldürmek ne demek." dedi. Şebnem Aslan ise, "Benim gördüğüm kadarıyla yedi, sekiz tane kurşun yarası vardı. O kadar çok sürüklenmiş ki hayvan, kemikleri çıkmış meydana." şeklinde konuştu. (İHA/DHA)

82e81d599eed7957ba11db22e615d63e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Kötü koku vahşeti ortaya çıkarttıKötü koku vahşeti ortaya çıkarttı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Sarıyer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.