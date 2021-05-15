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Sarıyer'de korku dolu anlar! Otobüs alev alev yandı

15.05.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de içinde yolcu olmadığı öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı. Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Sarıyer'de korku dolu anlar! Otobüs alev alev yandı

Yangın, Sarıyer Tarabyaüstü İETT otobüs son duraklarında saat 06.00 sıralarında, park halindeki İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste çıktı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otobüsü kısa sürede alevler tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından polis ekipleri yanan otobüs üzerinde ve garajda olay yeri incelemelerinde bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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(DHA)

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