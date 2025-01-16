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  4. Sarıyer'de korku dolu anlar! Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Sarıyer'de korku dolu anlar! Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

16.01.2025 21:57
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Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Tahliye edilen yolcular yara almadan kurtulurken yangının ardından demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sarıyer'de korku dolu anlar! Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın, saat 18.45 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ!

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Durumu fark eden şoförün otobüsü yolun sağında durdurmasıyla yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken büyüyen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

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OTOBÜSTE PATLAMALAR YAŞANDI

Tahliye edilen yolcular panikle uzaklaşırken alev alev yanan otobüste patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi. Çevredekiler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın otobüs
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