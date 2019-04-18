Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Olay, Rumelihisarı Mahallesi Doğatepe Parkı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K., ziyaretine geldiği arkadaşıyla birlikte parkta otururken, bulundukları yere tanımadıkları 3 kişi daha geldi. B.K. ile arkadaşı, tanımadıkları 3 kişiyi, küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyardı. Bunun ardından, iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada, B.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi bıçaklandı. Olayın ardından saldırganlar bir araca binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.