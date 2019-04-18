HABER

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 08:23 | Son Güncelleme

Sarıyer'de, 'küfür' yüzünden parkta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, Rumelihisarı Mahallesi Doğatepe Parkı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K., ziyaretine geldiği arkadaşıyla birlikte parkta otururken, bulundukları yere tanımadıkları 3 kişi daha geldi. B.K. ile arkadaşı, tanımadıkları 3 kişiyi, küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyardı. Bunun ardından, iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada, B.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi bıçaklandı. Olayın ardından saldırganlar bir araca binerek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eşkal bilgilerini aldığı saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Sarıyer kavga

En Çok Okunan Haberler

Eski ÖSYM Başkanı için karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı için karar verildi

Arkadaş kavgası ölümle bitti!

Arkadaş kavgası ölümle bitti!

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yemen eski Cumhurbaşkanı Salih'in mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 kişinin mal varlığı donduruldu

Öğrenciler istedi, Belediye Başkanı menemen yaptı

Öğrenciler istedi, Belediye Başkanı menemen yaptı

Son dakika! MSB'den 'Şırnak'ta üs bölgesine saldırı' açıklaması

'Şırnak'ta üs bölgesine saldırı' açıklaması

Diyanet, müftü yardımcısı ve müftü atayacak! İşte başvuru şartları ve sınav tarihi

Diyanet, müftü yardımcısı ve müftü atayacak!

Cadde savaş alanına döndü! Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Cadde savaş alanına döndü! Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.