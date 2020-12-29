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Sarıyer'de korkunç kaza kamerada! Kadının kulağı koptu

29.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'de korkunç kaza kamerada! Kadının kulağı koptu

Sarıyer'deki korkunç kazada minibüsün çarptığı kadının kulağı koptu. Dehşet anları kameralara yansırken, ameliyata alınan kadının kulağının dikildiği öğrenildi.

Kaza, önceki hafta Salı günü 10.00 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşadığı evden çıkan Sevcan Özmeral (40), işe gitmek üzere yola koyuldu. Özmeral Adnan Kahveci caddesine geldiği esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

O esnada ise cadde üzerinde minibüs ile seyreden Alper K., yasak yerden dönüş yaptı. Dönüş esnasında Özmeral’ı görmeyen Alper K., kadına çarptıktan sonra minibüsün altında metrelerce sürükledi. Minibüs sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarmasıyla durabildi.

KAMERALARA YANSIDI

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın yolda yürüdüğü esnada minibüs dönüş yapıyor. Saniyeler sonra minibüs çarptığı kadını altında metrelerce sürüklüyor. Aracın altında kadının olduğunu fark etmeyen sürücü çevredekiler bağırmasıyla duruyor. Çevredekiler koşarak olay yerine geliyor ve kadının çıkartmaya çalışıyor.

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TALİHSİZ KADININ KULAĞI KOPTU

Kazanın ardından vatandaşların yardımıyla minibüsün altından çıkartılan Özmeral için polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kulağının koptuğu öğrenilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özmeral’i yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Özmeral’in kulağı ameliyatla yerine dikildi. Ancak kadının kopan kulağında duyma problemi yaşadığı öğrenildi.

'DUYU KAYBI YAŞIYORMUŞ'

Kazayla ilgili konuşan Hüseyin Soğukpınar, “Minibüs dönmemesi gereken yerden dönünce yayayı altına alıp 3-5 metre sürüklüyor. Uyarıyorlar, uyardıktan sonra minibüs duruyor ve kadını minibüsün altından çıkartıyorlar. Zaten uyarmasalar kadını ezip gidecek. Kadını ambulansla hastaneye kaldırdılar. Aldığımız habere göre kopan kulağını tekrardan yerine dikiyorlar. Duyu kaybı yaşıyormuş. Minibüslerin buradan dönmesi yasak, ‘u’ dönüşü yapıyorlar ama buradan dönmek yasak. Sürekli bu ışıklarda kaza oluyor. Normalde kurallara uyulması lazım. Ancak dönülmemesi gereken yerden dönülüyorsa hangi önlemi alacaksın ki. Buradan trafik ışıkları olmasına rağmen çok hız yapıyorlar” dedi.

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HEM SÜRÜCÜ HEM YAYA KUSURLU

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaları tamamlayan polis ekipleri, sürücü Alper K.’yi “dönüş kurallarına riayet etmemek” maddesinden, yaya Özmeral’i ise “yaya geçidini kullanmamak” maddesinden kusurlu buldu. Kazanın ardından Tarabya Polis Merkezi Amirliğine götürülen sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

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