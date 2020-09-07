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Sarıyer’de korkutan patlama: Mahalleli sokağa döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 21:14 | Son Güncelleme

Sarıyer Ayazağa’daki işlek bir cadde üzerindeki rögar, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kapak yere dağılırken, sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşadı.

Sarıyer’de korkutan patlama: Mahalleli sokağa döküldü

Olay, saat 20.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işlek cadde üzerindeki rögarda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kapak, yere düşerek parçalandı. Olay nedeniyle büyük bir gürültü duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Patlayan rögarda inceleme yapan ekipler, üzerine tahta palet koyarak kapattı. Vatandaşlar ise şeridin arkasına doğru uzaklaştırıldı. Polisin önlem aldığı olayın neden kaynaklandığını bulmak için ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

"BOMBA ZANNETTİM"

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Yarım saat önce patlama oldu. Bayağı bir gürültülüydü, biz herhalde bomba falan attılar sandık. Sonrasında fabrikanın tepesinden duman çıktı. Ben bomba zannettim, yaralı yok. Aracın camları kırıldı, o anda yoldan geçenler yoktu” dedi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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