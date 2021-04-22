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  4. Sarıyer'de korkutan yangın! Gecekondu küle döndü

Sarıyer'de korkutan yangın! Gecekondu küle döndü

22.04.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de çıkan yangında bir gecekondunun çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın akşam saatlerinde Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Erdem Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun çatısından bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu alevler yan tarafta bulunan gecekonduya ulaşmadan söndürüldü.

YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Vatandaşların farklı açılardan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde alevlerin geceyi aydınlattığı ve dumanın yükseklere çıktığı görünüyor. Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

(İHA)

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yangın Sarıyer

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