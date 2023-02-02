HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer Zekeriyaköy'de oto galeride çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sarıyer Zekeriyaköy'de oto galeride çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

02.02.2023 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer Zekeriyaköy'de bir oto galeride, 3 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahını çeken bir kişi, anlaşmazlık yaşadığı kişilere kurşun yağdırdı. Korkunç olayda başından vurulan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerinde silahını da bırakıp kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer Zekeriyaköy'de oto galeride çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Zekeriyaköy'deki olay dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki otomobil alım ve satımı yapılan bir iş yerinde 3 kişi arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri silahını çekip diğer ikisine kurşun yağdırdı.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı sonucu Ferhat Y. başından vurularak yere yığılırken, Bedirhan P. ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandı.

AW817609_03

Olayın ardından silahı olay yerinde bırakan saldırgan kaçarken, sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Bedirhan P.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

SAR1

JANDARMA KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ferhat Y.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AW817609_04

Olayın ardından Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin girişine güvenlik şeridi çeken jandarma ekipleri, içeride saatlerce çalışma yaptı.

Kan donduran olay! Talihsiz kadının cansız bedeni çekyatın içinde bulundu! "Halıya sarıp yakmışlar" Kan donduran olay! Talihsiz kadının cansız bedeni çekyatın içinde bulundu! "Halıya sarıp yakmışlar"

Çalışmaların ardından silah ve kovanlar delil torbasına konularak götürülürken, cenaze ise ambulansla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Ölen adamın yakınları da olay yerine geldi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunan basını çarpıtmıştı! Sahil Güvenlik açıkladı: Misliyle karşılık...Yunan basını çarpıtmıştı! Sahil Güvenlik açıkladı: Misliyle karşılık...
Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...
Son dakika: SMA Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca duyurdu... Artık iki ilaç tedavi rehberindeSon dakika: SMA Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca duyurdu... Artık iki ilaç tedavi rehberinde
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sarıyer silahlı saldırı zekeriyaköy

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Kar için kritik günler... İstanbul'da kar tatili olur mu? '20 cm'yi bulacak'

Kar için kritik günler... İstanbul'da kar tatili olur mu? '20 cm'yi bulacak'

Türk mühendisleri geliştirdi! Teslimat başlıyor

Türk mühendisleri geliştirdi! Teslimat başlıyor

Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.