Sarıyer Zekeriyaköy'de oto galeride çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Zekeriyaköy'deki olay dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki otomobil alım ve satımı yapılan bir iş yerinde 3 kişi arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri silahını çekip diğer ikisine kurşun yağdırdı.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı sonucu Ferhat Y. başından vurularak yere yığılırken, Bedirhan P. ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından silahı olay yerinde bırakan saldırgan kaçarken, sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Bedirhan P.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

JANDARMA KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ferhat Y.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin girişine güvenlik şeridi çeken jandarma ekipleri, içeride saatlerce çalışma yaptı.

Çalışmaların ardından silah ve kovanlar delil torbasına konularak götürülürken, cenaze ise ambulansla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Ölen adamın yakınları da olay yerine geldi. (İHA)

