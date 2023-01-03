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  4. Sarıyer'de şarampole uçan araçta sıkıştılar: 3 yaralı

Sarıyer'de şarampole uçan araçta sıkıştılar: 3 yaralı

03.01.2023 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan 3 kadın yolcuyu olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Sarıyer'de şarampole uçan araçta sıkıştılar: 3 yaralı

Sarıyer'deki kaza dün akşam 23.00 sıralarında Rumeli Feneri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rumeli Feneri'nden Sarıyer istikametine gitmekte olan otomobil, sürücünün aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Araçta 3 kadın yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtakileri sıkıştıkları yerden çıkarmasının ardından sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Trafik o esnada durma noktasına geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kadın yolcu tedavi edilmek üzere Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kapanan yol tekrar trafiğe açılırken kadın yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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