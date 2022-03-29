HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer'de silahlı saldırı! 2 arkadaşını vuran saldırganı vatandaşlar yakaladı

Sarıyer'de silahlı saldırı! 2 arkadaşını vuran saldırganı vatandaşlar yakaladı

29.03.2022 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Arkadaşları ile tartışan Barış Ü. etrafa kurşun yağdırmaya başladı. 2 arkadaşını vurarak yaralayan saldırgan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Kavgadan sonra saldırganın üzerine çökenler ve yaralıların ambulans beklemesi cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Olay, Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 00.15 sıralarında yaşandı. Arkadaşları ile sohbet eden Barış Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ARKADAŞLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Barış Ü. bir anda yanındaki silahı çıkararak arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Yaşanan olay sırasında 2 kişi vurularak yaralandı.

sariyerde-2-kisiyi-vuran-saldirgani-vatandaslar-etkisiz-hale-getirdi_3787_dhaphoto3

VATANDAŞLAR TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çevredekiler, olayın ardından yaralıların yardımına koşarken, bir taraftan da olaya karışan Barış Ü.'yü yakaladı. Barış Ü. yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

sariyerde-2-kisiyi-vuran-saldirgani-vatandaslar-etkisiz-hale-getirdi_3787_dhaphoto2

Yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgada silah kullanan Barış Ü. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

sariyerde-2-kisiyi-vuran-saldirgani-vatandaslar-etkisiz-hale-getirdi_3787_dhaphoto6
Kavganın olduğu yerde inceleme yapan polis, 6'sı patlamamış, 5'i boş olmak üzere 11 kovan tespit etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

sariyerde-2-kisiyi-vuran-saldirgani-vatandaslar-etkisiz-hale-getirdi_3787_dhaphoto5

OLAYDAN SONRA YAŞANANLAR KAMERADA

Silahlı kavganın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

sariyerde-2-kisiyi-vuran-saldirgani-vatandaslar-etkisiz-hale-getirdi_3787_dhaphoto1
Yaralılar caddenin ortasında ambulans beklerken, saldırıya karışan Barış Ü.'yü etkisiz hale getiren vatandaşlar, bir an olsun üzerinden ayrılmadı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan korkutan uyarı: Çıpalarından kopan mayınlar...Rusya'dan korkutan uyarı: Çıpalarından kopan mayınlar...
Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı! Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!
Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!

Abramovich zehirlendi! Derileri soyulup, gözleri kızardı...

Abramovich zehirlendi! Derileri soyulup, gözleri kızardı...

İçtiği protein tozu 20 yaşındaki gencin hayatına mâl oldu

İçtiği protein tozu 20 yaşındaki gencin hayatına mâl oldu

F-35 savaş uçağı için imzayı attılar!

F-35 savaş uçağı için imzayı attılar!

Çarpıcı detay! Erdoğan, kritik görüşmeye saatler kala açıkladı

Çarpıcı detay! Erdoğan, kritik görüşmeye saatler kala açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.