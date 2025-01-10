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  4. Sarıyer'de tehlike çanları: Asırlık bina halkı tedirgin ediyor! İddialar şaşırttı

Sarıyer'de tehlike çanları: Asırlık bina halkı tedirgin ediyor! İddialar şaşırttı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.01.2025 17:22
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Sarıyer'de yıkılma tehlikesi olan 1 asırlık 4 katlı metruk bina, paniğe sebep oldu. Çatısı kısmen yıkılan binanın çökmesinden korkan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bir kaç kez şikayette bulunduklarını belirterek bir işlem yapılmadığını iddia etti.

Sarıyer'de tehlike çanları: Asırlık bina halkı tedirgin ediyor! İddialar şaşırttı

İddiaya göre, Sarıyer Büyükdere Piyasa Caddesi'ndeki ilk iki katı tarihi sit alanı sayılan sonraki katları ise kaçak yapılan demirleri çürüyen ve kolanları yıpranan 4 katlı metruk bina vatandaşları korkutuyor. 47 hissedarı olduğu öğrenilen 1 asırlık bina kendi haline terk edilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesine bildirdiklerini ancak binayla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını iddia etti. Öte yandan çatısı kısmen çöken bina havadan görüntülendi.

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“KOLON BOŞTA HER AN ÇÖKEBİLİR”

Binanın çatısında çökme yaşandığı havadan görüntülenirken binanın hemen yanında yaşayan Erol Aksoy, “Gördüğünüz gibi kolon boşta. Kolon düştüğü zaman bina boşta kalacak ve çökecek. Kaldı ki yukarıda çatı çökmüş vaziyette. Bir kaç defa bu bina için müracaat ettim. Halen kontrollü bir şekilde yıkılmadı nedenini bilmiyorum. Yukarıdan zaman zaman parçalar düşüyor. Çoluk çocuğun başına düşebilir. Buradan köpeğini gezdiren insanlarda geçiyor, merak edip fotoğraf çekmeye gelenler de oluyor. Dolayısıyla bu bina bir tehlike arz ediyor” diye konuştu.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer bina
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