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Sarıyer'de toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 08:43 | Son Güncelleme

Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi.

Sarıyer'de toprak kayması

Sarıyer İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Sarıyer toprak kayması

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