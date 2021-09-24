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  4. Sarıyer'de vatandaşları şoke eden olay! Sokaktan geçen kamyonet araçlara çarptı

Sarıyer'de vatandaşları şoke eden olay! Sokaktan geçen kamyonet araçlara çarptı

24.09.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de bir kamyonet sürücüsü, sokaktan geçerken park halindeki 6 araca zarar verdi. Kamyonetin park halindeki araçlara çarpa çarpa geçtiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Araçları zarar gören vatandaşlar, hasarlarının karşılanmasını istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Pınar Mahallesi Dişbudak Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen kamyonet sokakta ilerlediği esnada park halindeki araçlara çarparak uzaklaştı. Dışarıdan gelen gürültüyü duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Sokağa indiklerinde araçlarındaki hasarı gören vatandaşlar şok geçirdi. Vatandaşlar yetkililere seslenerek araçlarının hasarlarının giderilmesini istedi. Arabası zarar gören Kemal Yılmaz “Saat 19.30’da eve geldim. İşten geldim, oturdum sofraya yemek yiyecektik. O esnada bir ses duyduk motor devrildi zannettim. Hızlı geçiyordu. Bir kalktık baktık kamyon gidiyordu. Kamyon giderken bütün araçlara vura vura gidiyordu. Yetişemedik plakayı da göremedik. Kameralar da akşam olduğu için plakayı çekmiyor ama görüntü var. Resimleri falan var. Sol aynayı ve sol tarafı komple götürmüş. Aşağı yukarı 15-20 bin lira hasarı var. Yetkililerden çağrımız bu aracın bulunması” dedi.

"25 BİN TL ÜZERİNDE HASAR VAR"

Lüks arabasının dikiz aynası kırılan Mustafa Bayrak ise, “Evde oturuyorduk ve bir patırtıya çıktık ama arabayı bulamadık, göremedik. Sonra çocuklar ile kameralardan çıkardık görüntüleri. Plakayı bulamıyoruz. Bir kamyonet, hurdacı kamyoneti. Beyaz bir araç. Kasti şekilde bütün arabalara sürte sürte gitmiş. Şu an ben bunu kaskoda yaptırmaya kalkarsam 25 bin TL üzerinde hasar var. Ben bu aracımın hasarının karşılanmasını istiyorum bir şekilde. Aracın bulunmasını istiyorum. Bizim bu mahallede kimseye bir zararımız ziyanımız yok. Burada 45 yıldır oturan komşularız. Herkes bizi tanır mahalle içerisinde. Kimseye bir saygısızlığımız yok. Husumetimiz yok ama neden bu araba gelip bütün arabalara çarpıp gitti biz onu anlayamadık” şeklinde konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan facia ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin sokağa hızla giriş yaptığı ardından park halindeki araçlara çarparak ilerlediği görülüyor. Polis ekipleri, kaçan kamyonet sürücüsünün yakalamak için çalışmalara başladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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