Sarıyer'de yerde yatan köpeği ezen sürücü arkasına bakmadan kaçtı

Olay, Sarıyer Zekeriyaköy Türkmen caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan sürücü, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Yerde yatan köpek acılar içinde kaçarken, sürücü arkasına bakmadan yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.

Mahalle sakini Burhan Yüksel ise “Bizim mahallenin köpekleri bu zamana kadar kimseye zarar verdiğine rastlamadım. Köpeklerin hepsi hemen hemen 10-11 yıllıktır. Bu aracın köpeği bilerek ezdiğini tahmin ediyorum“ dedi.

(İHA)

