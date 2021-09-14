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  4. Sarıyer’de yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı

Sarıyer’de yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı

14.09.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de İSKİ borusunun patlaması sonucu ana cadde üzerinde çökme meydana gelirken, cadde trafiğe kapatıldı.

Sarıyer’de yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun altından geçen İSKİ borusunun patlaması sonucu, yol çökmeye başladı. Bir süre sonra yolun bir bölümü tamamen çökerken, patlayan borudan çıkan sular yükselmeye başladı.

Vatandaşların, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Çökmenin yaşandığı yere gelen ekipler yol güvenliğinin alınmasının ardından çalışmalarına başladı.

"SU PATLAMIŞ HERHALDE"

Çökmenin yaşandığı anlarda balık tuttuğunu söyleyen Mustafa Kurum, “Biz burada balık tutuyorduk, yolda bir çökme oldu. Yavaş yavaş aşağıya doğru büyümeye başlayınca biz de polisi aradık. Polis geldi, onlar da belediyeye telefon etti. Kaza olur diye korktuk, araçlar geçiyordu. O an trafikte fazla araç olmadığından fazla bir şey yaşanmadı. Biz de dubaları koyarak önlemimizi aldık. Su patlamış herhalde ve çökme yapmış. Çalışmalar devam ediyor. Önlemleri aldılar ve kazıyorlar” dedi.

Belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken olası kazaların yaşanmaması için yol tek taraflı trafiğe kapatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul İSKİ
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