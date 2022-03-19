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Sarıyer'de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü! 'Gidin buradan, bak bıçaklarım'

19.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de meydana gelen yol verme tartışması kavgaya dönüşürken kargo kuryesi elindeki ekmek bıçakla korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Diğer sürücünün sırtına vuran, daha sonra elindeki bıçağı sallayarak tehditler savuran kurye, ''Gidin buradan, bak bıçaklarım'' sözlerini sarf etti.

Sarıyer'de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü! 'Gidin buradan, bak bıçaklarım'

Olay, geçen perşembe saat 14.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Dağıtıma çıkan kargo kuryesi ile başka bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek, kavgaya dönüştü.

''GİDİN BURADAN BIÇAKLARIM''

Aracından inen kargo kuryesi, elindeki ekmek bıçağını sallayarak tehditler savurdu. Arkadaşı ile kavga eden sürücünün sırtına bıçakla vuran kurye, 'Gidin buradan, bak bıçaklarım' diyerek tehditler savurdu. Bir süre kavga eden taraflar daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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(DHA)

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