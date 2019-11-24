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Sarıyer'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:57 | Son Güncelleme

Sarıyer'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda  8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazada, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer yönüne ilerleyen bir ambulansın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ortasında kısa süreli durması nedeniyle, arkadan gelen araç sürücüleri solundan geçmek istedi. İki otomobil sürücüsü ambulansın solundan geçerken, hızını alamayan bir panelvan bu otomobillere arkadan çarptı. İlk kazanın ardından arkadan gelen iki otomobil ve bir motosiklet de panelvanla çarptı. Kaza nedeniyle trafik dururken, bir otomobil sürücüsü yavaşlamak için frene bastığı sırada, bir taksi sürücüsü de otomobile arkadan vurdu.

Panelvan, 6 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada, bir otomobil sürücüsü kaşından hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle, Hacı Osman Bayırı Sarıyer yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü Kadir Çakır, kazanın ambulansın durmasının ardından yaşandığını ifade ederek "Önümdeki araçlar durunca ben de yavaşladım. Arkamdaki araç bana vurdu, ben önümdekine vurdum. Ben de yere devrildim. Kazaya 6-7 araç karıştı. Öndeki ambulansın durmasıyla arkadaki araçlar yavaşlayamadı. Yerler de kaygandı, yağmur nedeniyle. Ambulans kaza yapmış, öndeki araçlar da yavaşlayınca arkadaki araçlar duramadı. Onlar ona çarptı, o ona çarptı, hepsi birbirine çarptı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
zincirleme kaza Sarıyer

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