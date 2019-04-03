Sarıyer'deki geçersiz oylar yeniden sayılacak

Sarıyer'de, İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine, sandık kurullarınca geçersiz kabul edilen oylar yeniden sayılacak.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu tarafından Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na sunulan dilekçede, büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy kullanılan tüm sandıklarda AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'a verilen 6 bin 351 oy geçerli olmasına rağmen geçersiz sayılarak kayda geçirildiği belirtildi.

Bu oylara ilişkin sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerce sandık başında yapılan itirazların sandık kurullarınca dikkate alınmadığı aktarılan dilekçede, "Söz konusu sandıklarda müşahitlerimiz tarafından yapılan gözlemler neticesinde, geçersiz sayılan 6 bin 351 oyun tamamı partimize ait olup bunlardan bir kısmı oy pusulasının lekeli olması, açılırken kazaen yırtılması, oy pusulasının birinde iki ayrı partiye tercihte bulunmuş olunması halinde büyükşehir belediye başkanlığı oy pusulasının geçersiz sayılması, muhtarlık oy pusulasından iki tane çıkması nedeniyle geçersiz sayılmıştır." ifadelerine yer verildi.