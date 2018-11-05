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Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer'de iş adamı Sedat D.'ye bıçakla saldırıda bulunan kasklı ve motosikletli 2 saldırganın ‘Kürt Ahmet' olarak bilinen Ahmet Ö.'nün adamları olduğu tespit edildi.

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Sarıyer'de 10 Ekim 2018 günü meydana gelen olayda kasklı ve motosikletli 2 saldırgan işadamı Sedat D.'yi yüzünden bıçakla yaralayarak kaçtı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine plakasız bir motosikletle gelen kasklı 2 saldırganı tespit etmek için binlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Sonunda 2 saldırganın bir bayiden başkasının üzerine telefon hattı aldığı tespit edildi.

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, cep telefonu bayinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kasklı 2 saldırganın ‘Kürt Ahmet' olarak bilinen Ahmet Ö.'nün adamları olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda Ahmet Ö., Köksal T., Bedir Y. ve Caner K. gözaltına alındı.

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AZMETTİREN İSE FETÖ ZANLISI İŞ KADINI

Polis, iş adamı Sedat D.'nin bıçaklanması olayını azmettiren kişinin ise iş kadını Dilek G. olduğunu tespit etti. Dilek G.'nin, Sedat D.'den aldığı 5 milyon liralık arsanın parasını ödemeyerek tehdit etmek için ‘Kürt Ahmet' ve adamlarını azmettirdiği belirlendi.

İşkadını Dilek G.'nin daha önce FETÖ'ye yönelik operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve denetimli serbest kaldığı öğrenildi. Dilek G.'nin daha sonra yurt dışına kaçtığı tespit edildi.


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Anahtar Kelimeler:
kürt ahmet Sarıyer

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