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  4. Sarıyer'deki metro istasyonunda korku dolu anlar! Yürüyen merdiven ikiye ayrıldı

Sarıyer'deki metro istasyonunda korku dolu anlar! Yürüyen merdiven ikiye ayrıldı

06.09.2024 22:21
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İstanbul Sarıyer'de Atatürk Oto Sanayi Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerin basamakları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, merdivenlerden son anda inen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sarıyer'deki metro istasyonunda korku dolu anlar! Yürüyen merdiven ikiye ayrıldı

lay, Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi Metro İstasyonu saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdivenin iki basamağı vatandaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı. Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Yolcular ise büyük panik yaşadı. Bozulan merdiven durdurulurken olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

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"SON DAKİKADA KURTULDUM"

Çok korktuğunu söyleyen Aysel Çavuşoğlu, “Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Sarıyer metro
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