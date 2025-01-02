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Sarıyer'deki 'müteahhit' cinayetinde şoke eden gerçekler! Öldürülen adam uyuşturucu baronu çıktı... İnfaz için tetikçiye 1 milyon lira

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.01.2025 12:20
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Sarıyer'de işlenen bir cinayetin detayları herkesi şoke etti. Kendisini müteahhit olarak tanıtan İran asıllı Aras Yılmaz'ın, Türkiye-İran arası uyuşturucu trafiğini yöneten uluslararası ölçekteki bir şebekenin lideri konumunda olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın, uyuşturucu maddeleri yakalatmasından sonra çeteler arası anlaşmazlık nedeniyle infaz edildiği belirtildi. Tetikçinin ise infazı 1 milyon lira karşılığında gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...

Sarıyer'deki 'müteahhit' cinayetinde şoke eden gerçekler! Öldürülen adam uyuşturucu baronu çıktı... İnfaz için tetikçiye 1 milyon lira

Olay, 8 Aralık'ta İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşandı. İran asıllık 48 yaşındaki Aras Yılmaz (Yousef Ali Akbari) otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili şoke eden gerçekler de ortaya çıktı.

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TETİKÇİYE 1 MİLYON LİRA VERİLMİŞ

Cinayetle ilgili olarak tutuklanan 2 kişi olayın seyrini tamamen değiştirdi. Mert A. adlı şahıs, Yılmaz'ı 1 milyon lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti. Mert A. ve ona yardım eden eski motosiklet şampiyonu Öner Ö. tutuklandı.

aras yılmaz
Aras Yılmaz

İNFAZIN NEDENİ MİLYONLARCA LİRALIK UYUŞTURUCU TRAFİĞİ

İnfaz talimatının ise Emre E.'den geldiği aktarıldı. Emre E. her yerde aranırken, tetikçinin telefonunda ele geçirilen bilgiler, cinayetin milyonlarca liralık bir uyuşturucu trafiği nedeniyle işlendiğini ortaya koydu.

reza H.
Reza H.

4 TONDAN FAZLA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilo 540 gram Eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirildi.

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MÜTEAHHİTİM DEDİ, UYUŞTURUCU BARONU ÇIKTI

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre öldürülen Aras Yılmaz; Türkiye'de kendisini müteahhit olarak tanıtmış. Yılmaz'ın İran'dan Türkiye'ye tonlarca uyuşturucu sevk eden uluslararası ölçekteki bir şebekenin lideri konumunda olduğu belirtildi.

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İran asıllı Reza H. ve Mahmoud Davarpanah F.'nin ise Yılmaz'ın yardımcıları olduğu aktarıldı. Reza H., Aras Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda İran'dan gelen sıvı metamfetaminin uyuşturucuya dönüştürülmesinden sorumluydu ve uyuşturucu imalatı için 'doktor' olarak tabir edilen kişileri koordine ediyordu.

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UYUŞTURUCULAR AĞRI'DA YAKALANDI

Yılmaz'ın liderliğindeki çete, geçtiğimiz yıl mart ayında sıvı haldeki metamfetamini Türkiye'ye sokmak için tır şoförü G.J. ve M.R. ile anlaştı. 14 Mart'ta Türkiye'ye doğru yola çıkan İran plakalı tır, Ağrı'da Narkotik polisi tarafından durduruldu. Aramalarda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. İran asıllı G.J. ve M.R. tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis, milyonluk sevkiyatın varış noktasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

UYUŞTURUCULAR YAKALANINCA ARAS YILMAZ'IN İNFAZ EMRİ VERİLDİ

Uyuşturucuların yakalanması çeteler arası çatışmanın fitilini ateşledi ve Aras Yılmaz için infaz emri verildi. Elde edilen bilgiler neticesinde emniyet ekipleri İstanbul'da 8 ilçede ve Samsun'da birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İsmail G, Meysam Zohouri R., Milad S, Reza H., Ahmet K., Sait A., Burak U. ve Berat A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
İran Türkiye uyuşturucu infaz
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