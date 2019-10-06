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Sarıyer Kaymakamlığından "taraftarın darbedildiği" iddiasına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 22:08 | Son Güncelleme

Kaymakamlık: - "(Sarıyerspor - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü karşılaşması) Müsabakanın oynandığı stat çevresinde bulunması nedeniyle darbedildiği iddia edilen ve fotoğrafı yayınlanan M.A.K'nin gerek darp gerekse başka bir mağduriyet iddiasıyla ilçemiz emniyet birimlerine yaptığı herhangi bir müracaat bulunmamaktadır"

İSTANBUL (AA) - Sarıyer Kaymakamlığı, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü taraftarının darbedildiği iddialarına ilişkin, "Müsabakanın oynandığı stat çevresinde bulunması nedeniyle darbedildiği iddia edilen ve fotoğrafı yayınlanan M.A.K'nin gerek darp gerekse başka bir mağduriyet iddiasıyla ilçemiz emniyet birimlerine yaptığı herhangi bir müracaat bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, dün ilçenin Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda Sarıyerspor - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbol takımları arasında oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında bir taraftarın darbedildiğine ilişkin bazı haber sitelerinde gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İlçe Spor Güvenlik Kurulu kararıyla "misafir takım seyircisiz" olarak oynanmasına karar verilen Sarıyerspor - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü karşılaşmasının 14.00 itibarıyla başladığı ve her iki takım yöneticilerinin müsabakayı protokoldeki yerlerinden izlediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Müsabakanın tamamlanmasından sonra taraftarların güvenli bir şekilde dağılımları sağlanmıştır. Misafir takım yöneticilerine müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında Sarıyerspor yöneticilerince bizzat eşlik edilmiştir. Müsabakanın oynandığı stat çevresinde bulunması nedeniyle darbedildiği iddia edilen ve fotoğrafı yayınlanan M.A.K'nin gerek darp gerekse başka bir mağduriyet iddiasıyla ilçemiz emniyet birimlerine yaptığı herhangi bir müracaat bulunmamaktadır."

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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü karşılaşma Sarıyer Kaymakamlığı Sarıyerspor

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