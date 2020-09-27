HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Sarıyer Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 07:16 | Son Güncelleme

Sarıyer Maslak'ta daha önce meydana gelen hasarlı kazayı fark etmeyen cip, otomobil ve taksinin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Sarıyer Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, 03.30 sıralarında Maslak, Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce hasarlı kaza yapan otomobilleri fark etmeyen bir cip, taksi ve otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da yola savrulan yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar yardım etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle, Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karılan cip, taksi ve otomobilin çekilmesi sonrasında trafik tekrar açıldı.

1

Kazayı gören bir kişi, iki otomobilin hasarlı kaza yaptığını, cip, taksi ve otomobillerin zincirleme kaza yaptığını söyledi.

2

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

3

4

(DHA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Google 22. doğum gününü özel doodleGoogle 22. doğum gününü özel doodle
2020 umre tarihleri açıklandı! 2020 umre tarihleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
İSTAÇ Genel Müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
İSTAÇ Genel Müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Diğer Haberler
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
Kocaeli'de korkutan yangın
Google 22. doğum gününü özel doodle
Google 22. doğum gününü özel doodle
Şişli'de silah sesleri! Ekip aracına kurşun isabet etti
Şişli'de silah sesleri! Ekip aracına kurşun isabet etti
Aydın'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Aydın'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Ege Denizi beşik gibi! Art arda depremler
Ege Denizi beşik gibi! Art arda depremler
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
Palet fabrikasında korkutan yangın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.