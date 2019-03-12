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Sarıyer Midyeciler Çarşısı'nda korkutan patlama! Dumandan göz gözü görmedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 04:52 | Son Güncelleme

Sarıyer Rumeli Kavağında yer alan Midyeciler Çarşısından henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamada yaralanan olmazken, yanan barınak itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer Midyeciler Çarşısı'nda korkutan patlama! Dumandan göz gözü görmedi!

Olay, saat 03.15 sularında Sarıyer Rumeli Kavağı Liman Caddesi üzerinde yer alan Midyeciler Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşıya ait barınakta henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle barınak alevler içinde kaldı. Yangın barınağın üst tarafından yer alan ağaçlık alana da sıçradı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan barınağa müdahale ederek kontrol altına alırken, barınaktan çıkan dumanlar gökyüzüne yükseldi.

Kimsenin yaralanmadığı patlamada barınak tamamen kül oldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Patlamanın çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

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Sarıyer patlama yangın Sarıyer Midyeciler Çarşısı

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