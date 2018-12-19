Sarıyer sular altında kaldı! Sinir krizi geçiren vatandaşları itfaiye kurtardı

Evini su basan vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. 6'sı çocuk, 12 kişinin mahsur kaldığı mahallede, yollar göle döndü. Bazı vatandaşlar sinir krizi geçirerek kendini suya attı.

Vatandaşlar su basan evlerde mahsur kaldı

İstanbul’da dün akşamdan beri etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok ev su altında kaldı. Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki Ayazağa Deresi, aşırı yağış nedeniyle taştı. Evin kenarındaki 4 ev gece geç saatlerde su almaya başladı. Bazı evlerde yaklaşık bir metreye kadar su doldu.

Yataklarından uyanan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri önce çocukların bulunduğu evlere giderek kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler daha sonra kimi yetişkin vatandaşları sırtına alarak, kimisini ise iki er taşıyarak kurtardı.

Evinden kurtarılan bir kadın ise sinir krizi geçirerek, ‘her şeyim gitti’ diyerek feryat etti. Evi su altında kalan ve itfaiye erleri tarafından sırtında taşınarak kurtarılan vatandaş, “3-4 saattir içerideyiz, her yer berbat durumda” dedi

Saat 5’ten beri mahsur kaldığını dile getiren genç, “Dere taşmış, geçen hafta da böyle olmuştu. Kepçe gelmişti buraları temizledi. Şu ilerisi tıkalı bir adam var izin vermiyor” diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, "Saat 04.30 sularından beri ayaktayız, itfaiyeyi aradık sağ olsun geldiler. 4 ev mağdur durumda eşyalar olduğu gibi gitmiş. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. İnsanlar çok mağdur, evleri olduğu gibi bırakıp gidecekler, gidecek yerleri de yok” şeklinde konuştu.