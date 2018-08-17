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Sarıyer'de 100 dolar bozdurana bedava minibüs yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

Sarıyer 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Minibüsçüleri tarafından "Haydi Türkiye El Ele Devletine Sahip Çık" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 100 dolar bozdurarak makbuzlarını ibraz eden yolcular ücretsiz taşındı - Sarıyer Beşiktaş Bölgesi Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Akkaya: - "Böyle bir dönemde minibüsçü esnafı alarak devletimizin yanında olduğumuzu ve maddi ve manevi olarak elimizden geleni kamuoyuna bildirmek isteriz"

İSTANBUL (AA) - Sarıyer 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Minibüsçüleri tarafından "Haydi Türkiye El Ele Devletine Sahip Çık" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 100 dolar bozdurarak makbuzlarını ibraz eden yolcular ücretsiz taşındı.

Tarabya Minibüsçüler Durağı'nda konuya ilişkin açıklama yapan Sarıyer Beşiktaş Bölgesi Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Hakan Akkaya, kooperatif olarak 17 durakta 308 araçla Türkiye'nin ekonomisine destek vermek amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın, ülkedeki ekonomik koşullar sürdüğü müddetçe devam edeceğini ve Türk milletinin bu gibi durumlarda birbirine kenetlendiğini ifade eden Akkaya, "Şanlı Türk milleti bunun bir örneğini de 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini önleyerek göstermiştir. FETÖ terör örgütünün 40 yıl boyunca kurdukları oyunu bu millet 40 saat içinde bozup başlarına yıkmıştır." dedi.

Akkaya, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde büyük oyunu esnaf olarak gördüklerini ve Türkiye'ye destek için her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"ABD'nin ülkemize almış olduğu yaptırım kararlarına milletimizin ve devletimizin sessiz kalmayacağı, başkanımızın misli ile cevap vereceğinden dünyanın hiç şüphesi olmasın. Sayın Erdoğan'ın almış olduğu kararlarda millet olarak yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Devletimiz ve milletimiz güçlendikçe bize karşı kurulan tuzaklar ve oyunlar da artacaktır. Böyle bir dönemde minibüsçü esnafı alarak devletimizin yanında olduğumuzu ve maddi ve manevi olarak elimizden geleni kamuoyuna bildirmek isteriz. Atalarımız bize bu güzel ülkeyi, kanlarıyla, canlarıyla mücadele ederek miras bıraktı. Dış güçlerin ekonomik savaşları bizleri yıldıramaz."

Türk bayrakları asılan minibüslerde 100 dolarını bozdurarak dekontunu minibüs şoförlerine ibraz eden yolcular ücretsiz yolculuk yaptı.

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