Sarıyer'de 100 dolar bozdurana bedava minibüs yolculuğu

İSTANBUL (AA) - Sarıyer 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Minibüsçüleri tarafından "Haydi Türkiye El Ele Devletine Sahip Çık" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 100 dolar bozdurarak makbuzlarını ibraz eden yolcular ücretsiz taşındı.

Tarabya Minibüsçüler Durağı'nda konuya ilişkin açıklama yapan Sarıyer Beşiktaş Bölgesi Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Hakan Akkaya, kooperatif olarak 17 durakta 308 araçla Türkiye'nin ekonomisine destek vermek amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın, ülkedeki ekonomik koşullar sürdüğü müddetçe devam edeceğini ve Türk milletinin bu gibi durumlarda birbirine kenetlendiğini ifade eden Akkaya, "Şanlı Türk milleti bunun bir örneğini de 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini önleyerek göstermiştir. FETÖ terör örgütünün 40 yıl boyunca kurdukları oyunu bu millet 40 saat içinde bozup başlarına yıkmıştır." dedi.

Akkaya, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde büyük oyunu esnaf olarak gördüklerini ve Türkiye'ye destek için her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti: