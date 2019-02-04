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Sarıyer'de 22 hak sahibi tapularına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

İstinye Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır mülkiyet sorunları çözülemeyen 22 hak sahibi, düzenlenen törenle tapularını aldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer İstinye Mahallesi 388 ada 44 parselde binaları bulunan ancak 30 yıldır mülkiyet sorunları çözülemeyen 22 hak sahibine, düzenlenen törenle tapuları verildi.

Hak sahipleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezi'nde düzenlenen tapu dağıtım törenine, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, İmar Barışı Sarıyer Koordinatörü Saim Kadıoğlu ile hak sahipleri ve yakınları katıldı.

Burada tapularına kavuşanlar adına konuşan Yavuz Demirci, 50'yi aşkın binadaki 200 dairede ikamet eden yaklaşık bin kişiyi ilgilendiren problemin çözümü için 30 yıldır mücadele ettiklerini söyledi.

Demirci, "İmar Barışı'nın çıktığının ilan edilmesi üzerine buradaki İmar Barışı ofisine başvurduk. Ancak tapumuz olmadığı ve binalarımızın bulunduğu parselin başkası üzerine kayıtlı olması nedeniyle yasadan yararlanamayacağımızı öğrendik. Bunun üzerine proje hazırlayarak Ankara'ya götüren AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar ile görüştük ve akabinde teknik ekibiyle toplantılar yaptık. Salih Bayraktar'ın, binalarımızın bulunduğu arsanın sahibi ile tapu takas formülü bulmasıyla tapularımıza kavuştuk." dedi.

Törene katılan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da mülkiyet meselesinin Sarıyerlilerin en önemli problemi olduğunu belirtti. Bayraktar, 2009 seçimleri öncesi vatandaşa dağıtılan, dönemin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sarıyer Belediyesi Başkan Adayı Şükrü Genç'in imzalarının bulunduğu "üç ay sonra tapularınızı vereceğiz" yazılı bir belgeyi göstererek, "Mülkiyet sorununu kullanıp vatandaşların duygularıyla oynayarak siyaset yapılmasına İmar Barışı Yasası ile son verdik." diye konuştu.

İmar Barışı Sarıyer Koordinatörü Saim Kadıoğlu ise şunları kaydetti:

"İstinye Mahallesi 388 ada 44 parselde binaları bulunan ancak tapuları başka parselde olan vatandaşların imar barışından faydalanma talebi üzerine tapu takas işlemi gerçekleştirilmişti. Bu bölgede daha önce 1. etap olarak 50 adet tapuyu hak sahiplerine dağıttık. Bugün 2. etap tapuları olan 22 adet tapuyu hak sahiplerine verdik. İşlemleri devam eden 3. etap 15 adet tapu ise yaklaşık 2 hafta sonra hak sahiplerine dağıtılacak."

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