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  4. Sarıyer’de 3 gecekondu alev alev yandı: İtfaiye eri ölümden döndü

Sarıyer’de 3 gecekondu alev alev yandı: İtfaiye eri ölümden döndü

24.12.2020 19:22 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de bir gecekondunun çatısında başlayan yangın 3 gecekonduyu kül etti.

Sarıyer’de bir gecekondunun çatısında başlayan yangın 3 gecekonduyu kül etti. Çevredeki binalara sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlere müdahale ederken ayağı kayan bir itfaiye eri ölümden döndü.
Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Bayramlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hemen yanındaki iki gecekonduya ve binalara sıçradı. Gecekonduların alevlere teslim olması üzerine yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Sarıyer ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ile İstinye, Hacıosman ve Seyrantepe itfaiye istasyonlarına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına dört bir yandan müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye eri ölümden döndü
Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar çalışmaları film izler gibi izledi. Polis ekipleri ise sokağın girişine ve çıkışına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ayrıca çalışmalar esnasında yangına çatıdan müdahale eden bir itfaiye eri ayağının kayması sonucu düşerken diğer bir itfaiye eri tarafından tutularak ölümden döndü. Öte yandan çalışmalar drone ile havadan da görüntülendi.
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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