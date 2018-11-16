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Sarıyer'de ağaç yola devrildi: 2 saat ulaşım durdu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Sarıyer ve Maslak'ı birbirine bağlayan tünel girişinde aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi.

Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Sarıyer ve Maslak'ı birbirine bağlayan tünel girişinde aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, itfaiye görevlilerinin ağacı keserek yoldan kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Olay, bu sabah Sarıyer ve Maslak'ı birbirine bağlayan tünelin girişinde meydana geldi. Bir ağaç, saat 05.00 sıralarında aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle yola devrildi. Elektrik tellerine yaslanarak devrilen ağaç nedeniyle, Sarıyer - Maslak ve Sarıyer Kilyos istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine BEDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. BEDAŞ görevlileri herhangi bir olumsuzluğa karşı hattaki elektriği keserken, itfaiye ekipleri de ağacı keserek iş makinaları yardımıyla yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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