Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda son bulan silahlı yol verme kavgası kamerada 

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'de TEM Otoyolu'nda başlayan yol verme kavgası bir akaryakıt istasyonunda silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı kavgada 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin benzin istasyonundaki silahlı kavgaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Seyrantepe TEM Otoyolu Sarıyer sapağında 24 Eylül'de meydana geldi. İki araç sürücüsü yol verme tartışması sebebiyle trafikte kavga etmeye başladı. Sürücüler daha sonra araçlarını birbiri üzerine sürerek yol kavgasını bir akaryakıt istasyonuna kadar sürdürdü. Akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda silahlı kavgaya karıştığını belirlediği Ersin V.(27), İsmail A.(23), Murat Cihan A.(20), Ali Rıza A.(24), Murat Gül A.(27) ve İpek A.(22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail A. ve Murat Cihan A.'nın üst aramalarında silahlı kavgada kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İpek A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 'Ruhsatsız silah' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından işlem yapılan 5 şüpheli 25 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail A., Murat Cihan A. ve Murat Gül A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Ersin V. ve Ali Rıza A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin bir akaryakıt istasyonu içerisinde ki silahlı kavgaları istasyonun güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.