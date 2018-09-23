Sarıyer'de akıntıya kapılan üniversiteli genç hayatını kaybetti

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)- SARIYER Garipçe’de arkadaşlarıyla birlikte denize giren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mevlüt Ilavlı akıntıya kapılarak boğuldu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılan Ilavlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Sarıyer Galipçe sahilinde saat dün 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’den İstanbul’daki arkadaşlarını ziyarete gelen Pamukkale Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mevlüt Ilavlı, kendisi gibi yüzme bilmeyen arkadaşlarıyla birlikte Garipçe’de denize girdi. Mevlüt İlavlı, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Bunun üzerine arkadaşları çevreden yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar suyun üzerinde çırpınan Ilavlı’yı kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Ilavlı, bir süre sonra gözden kayboldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri kısa bir süre sonra Melvüt Ilavlı’yı denizden çıkartarak Rumeli Feneri İskelesi’ne getirdi. Sahil güvenlik botundan ambulansa alınan Ilavlı, Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ilavlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.